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La startup della difesa Shield AI acquisirà la società di simulazione software Aechelon

Raccolti 2 miliardi di dollari in un round di serie G con valutazione post-money di 12,7 miliardi

Difesa, Finanza
La startup della difesa Shield AI acquisirà la società di simulazione software Aechelon
(Teleborsa) - Shield AI ha raccolto 1,5 miliardi di dollari in un round di finanziamento di Serie G con una valutazione post-money di 12,7 miliardi di dollari e 500 milioni di dollari in azioni privilegiate a rendimento fisso. Una parte dei proventi sarà destinata a finanziare l'acquisizione di Aechelon Technology, azienda di software per la difesa nota per le sue simulazioni ad alta fedeltà, i sensori basati sulla fisica e le applicazioni di realtà sintetica.

La tecnologia di Aechelon è utilizzata dalle forze armate statunitensi e dai loro alleati per addestrare i piloti e testare velivoli avanzati e sistemi autonomi prima del volo reale, e supporta una serie di piattaforme critiche per la sicurezza nazionale, tra cui il Joint Simulation Environment (JSE) del Pentagono.

Fondata nel 2015, Shield AI è un'azienda deep-tech finanziata da venture capital con la missione di proteggere militari e civili attraverso sistemi intelligenti.

Il round di Serie G è stato guidato da Advent International e co-guidato dallo Strategic Investment Group della Security and Resiliency Initiative di JPMorganChase, con la partecipazione degli investitori esistenti Snowpoint Ventures, Innovation X Advisors, Riot Ventures, Disruptive, Apandion e altri. I fondi gestiti da Blackstone investono 500 milioni di dollari in azioni privilegiate, impegnandosi inoltre a fornire un ulteriore finanziamento differito di 250 milioni di dollari a supporto della crescita futura. Il presidente di Advent, David Mussafer, entrerà a far parte del Cda di Shield AI e Todd Combs di JPMorganChase ricoprirà il ruolo di osservatore.




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