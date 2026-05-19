A New York, forte ascesa per Intuit

(Teleborsa) - Rialzo per la società produttrice di software finanziari , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,65%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Intuit rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo della società statunitense di software sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 427 USD. Possibile una discesa fino al bottom 413,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 440,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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