Difesa: Nuburu firma accordo per l’acquisizione del 70% di Tekne

Nuovo piano industriale 2026-2030 con 565 milioni di ricavi cumulati

(Teleborsa) - Nuburu, società operante nel settore Difesa e Sicurezza dual use, specializzata in tecnologie a energia diretta e sistemi software in ambito resilienza operativa, ha annunciato oggi la firma dell’accordo definitivo e vincolante da parte della sua controllata Nuburu Defense con Tekne per l’acquisizione del 70% della società, subordinatamente all’autorizzazione prevista dalla normativa italiana sul Golden Power.



TEKNE, con sede operativa a Ortona (Chieti), è un operatore specializzato in ingegneria della difesa e nella progettazione, produzione e allestimento di veicoli industriali, speciali e militari. Sulla base del piano industriale definito con NUBURU, la società prevede di generare ricavi cumulati per il periodo 2026-2030 pari a circa 565 milioni di euro, con una crescita occupazionale pari a circa 370 unità entro la fine piano.



L’accordo tra NUBURU e TEKNE rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di cooperazione strategica tra le due società avviato nel 2025 e già formalizzato nel marzo 2026. La nuova intesa definisce la costruzione di una struttura industriale e finanziaria finalizzata a consolidare TEKNE all’interno della piattaforma integrata di Difesa e Sicurezza di NUBURU, combinando capacità di guerra elettronica, sistemi anti-drone, mobilità tattica, tecnologie non cinetiche a energia diretta e soluzioni software avanzate per la resilienza operativa.



L’operazione prevede che NUBURU raggiunga il 70% del capitale sociale di TEKNE attraverso una combinazione di conversione dei finanziamenti soci già erogati, sottoscrizione di un aumento di capitale e acquisto di ulteriori azioni dagli azionisti storici della società.



Nel dettaglio, NUBURU ha già fornito a TEKNE circa 16,7 milioni di euro di finanziamento soci, inclusi 13 milioni erogati nel gennaio 2026 e ulteriori 3,7 milioni nel marzo 2026. A questi si aggiungono circa 5 milioni di euro forniti da NUBURU a TEKNE per operazioni di destocking. Ai sensi dell’accordo, durante la procedura di Golden Power, NUBURU si è inoltre impegnata a erogare ulteriori apporti finanziari a supporto della continuità operativa e del percorso di crescita industriale di TEKNE, di cui 1 milione di euro già rilasciati alla firma dell’accordo.



L’accordo prevede un aumento di capitale complessivo fino a 29,7 milioni di euro, inclusivo della conversione dei finanziamenti soci già erogati e di nuovi apporti in cassa, in aumento di capitale, per 13 milioni. È altresì previsto l’acquisto di ulteriori azioni dagli attuali azionisti di TEKNE per un valore di 5,2 milioni di euro, oltre a una componente di earn-out basata sui ricavi futuri della società.



A seguito della firma dell’accordo, NUBURU prevede di presentare al Governo italiano la notifica Golden Power. Le società hanno già avviato un dialogo approfondito e costruttivo con le istituzioni italiane, con l’obiettivo di allineare il piano industriale alle priorità strategiche nazionali in materia di difesa, sviluppo tecnologico e tutela delle capacità industriali strategiche.



Una volta completata l’operazione, TEKNE fungerà da hub centrale all’interno della strategia integrata di Difesa e Sicurezza di NUBURU, fortemente orientata a consolidare l'impronta industriale e tecnologica italiana di TEKNE e delle altre società e investimenti effettuati da NUBURU, rafforzandone il ruolo anche all'interno degli ecosistemi di difesa NATO ed alleati.

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