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Natural Gas (Amsterdam) a 55,14 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
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26 marzo 2026 - 15.40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 55,14 euro/MWH alle 15:40.
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