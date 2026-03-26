New York: Corning in forte calo

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di vetri speciali e ceramiche , che passa di mano in perdita del 6,52%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Corning più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Corning sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 141 USD. Possibile una discesa fino al bottom 134,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 147,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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