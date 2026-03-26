New York: giornata depressa per Caterpillar
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gigante delle macchine movimento terra, in flessione del 2,45% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Caterpillar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,12%, rispetto a -0,27% dell'indice americano).
La situazione di medio periodo di Caterpillar resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 712,8 USD. Supporto visto a quota 695,1. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 730,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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