New York: giornata depressa per Caterpillar

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gigante delle macchine movimento terra , in flessione del 2,45% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Caterpillar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,12%, rispetto a -0,27% dell' indice americano ).





La situazione di medio periodo di Caterpillar resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 712,8 USD. Supporto visto a quota 695,1. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 730,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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