Milano 17:35
43.702 -0,71%
Nasdaq 18:23
23.750 -1,71%
Dow Jones 18:23
46.035 -0,85%
Londra 17:35
9.972 -1,33%
Francoforte 17:35
22.613 -1,50%

New York: seduta euforica per APA Corporation

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta euforica per APA Corporation
Effervescente la holding attiva nel campo dell'energia, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,14%.
Condividi
```