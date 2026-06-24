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New York: seduta euforica per IQVIA Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta euforica per IQVIA Holdings
Seduta decisamente positiva per l'azienda attiva nella ricerca di soluzioni tecnologiche per le aziende biofarmaceutiche, che tratta in rialzo del 7,65%.
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