Milano 16:52
43.724 -0,66%
Nasdaq 16:52
23.905 -1,07%
Dow Jones 16:52
46.243 -0,40%
Londra 16:52
9.982 -1,24%
Francoforte 16:52
22.669 -1,26%

New York: si concentrano le vendite su Goldman Sachs

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Goldman Sachs
Composto ribasso per la banca d'affari americana, in flessione del 2,10% sui valori precedenti.
Condividi
```