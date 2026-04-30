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New York: risultato positivo per Goldman Sachs

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per Goldman Sachs
Scambia in profit la banca d'affari americana, che lievita del 2,12%.
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