New York: rosso per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Retrocede la banca d'affari americana , con un ribasso del 2,31%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Goldman Sachs rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'andamento di breve periodo di Goldman Sachs mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 918 USD e supporto a 893,8. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 942,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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