New York: rosso per Goldman Sachs
(Teleborsa) - Retrocede la banca d'affari americana, con un ribasso del 2,31%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Goldman Sachs rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'andamento di breve periodo di Goldman Sachs mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 918 USD e supporto a 893,8. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 942,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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