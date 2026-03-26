SILVER del 25/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo
Giornata pressoché debole per il metallo prezioso, che ha terminato in calo a 71,26.
La situazione di medio periodo dell'argento resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 72,58. Supporto visto a quota 68,94. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 76,22.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)