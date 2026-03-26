Milano 25-mar
44.013 0,00%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 25-mar
10.107 0,00%
Francoforte 25-mar
22.957 0,00%

SILVER del 25/03/2026

Finanza
SILVER del 25/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo

Giornata pressoché debole per il metallo prezioso, che ha terminato in calo a 71,26.

La situazione di medio periodo dell'argento resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 72,58. Supporto visto a quota 68,94. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 76,22.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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