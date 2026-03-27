Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 26/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo
Composto ribasso per il FTSE Mid Cap in flessione dello 0,78% sui valori precedenti.
Le tendenza di medio periodo del FTSE Mid Cap si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 53.726. Supporto stimato a 51.702. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 55.751.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)