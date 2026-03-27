Milano 10:23
43.317 -0,88%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:23
9.927 -0,45%
Francoforte 10:23
22.354 -1,15%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 26/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 26/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo

Lieve ribasso per indice spagnolo, che chiude in flessione dell'1,21%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 16.728. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 17.183,9. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 17.639,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```