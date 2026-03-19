Milano 18-mar
44.741 0,00%
Nasdaq 18-mar
24.425 -1,43%
Dow Jones 18-mar
46.225 -1,63%
Londra 18-mar
10.305 0,00%
Francoforte 18-mar
23.502 0,00%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 18/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 18/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo

Allunga timidamente il passo indice spagnolo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,29%.

Le tendenza di medio periodo di IBEX 35 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 17.379. Supporto stimato a 17.139,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 17.618,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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