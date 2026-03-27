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Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,93%
Il Nasdaq-100 termina a 23.132,77 punti
In breve
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Finanza
27 marzo 2026 - 21.03
Affonda sul mercato l'indice dei titoli tecnologici USA, che esibisce un -1,93% e chiude la seduta a 23.132,77 punti.
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