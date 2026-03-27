Milano 17:35
43.379 -0,74%
Nasdaq 21:00
23.133 -1,93%
Dow Jones 21:04
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Londra 17:40
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Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,93%

Il Nasdaq-100 termina a 23.132,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,93%
Affonda sul mercato l'indice dei titoli tecnologici USA, che esibisce un -1,93% e chiude la seduta a 23.132,77 punti.
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