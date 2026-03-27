Milano 17:35
43.379 -0,74%
Nasdaq 21:00
23.133 -1,93%
Dow Jones 21:04
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Londra 17:40
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Francoforte 17:35
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Cambi: euro a 184,63 yen alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 184,63 yen alle 19:30
Euro a 184,63 sullo yen alle 19:30.
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