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Gas, indice IGI in deciso rialzo a 58,00 €/MWh

Economia, Energia
Gas, indice IGI in deciso rialzo a 58,00 €/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 27 marzo è pari a 58,00 €/MWh, in deciso rialzo rispetto al 26 marzo attestatosi a 55,48 €/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
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