Milano 12:55
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Dow Jones 26-mar
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Londra 12:55
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Francoforte 12:55
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Madrid: andamento negativo per Acciona Energia

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento negativo per Acciona Energia
Composto ribasso per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, in flessione del 2,74% sui valori precedenti.
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