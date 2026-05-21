Madrid: calo per Acciona Energia
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acciona Energia, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di breve periodo di Acciona Energia mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 23,52 Euro e supporto a 22,98. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 24,06.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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