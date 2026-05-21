Madrid: calo per Acciona Energia

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di energia rinnovabile spagnolo , che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acciona Energia , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di breve periodo di Acciona Energia mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 23,52 Euro e supporto a 22,98. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 24,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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