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Madrid: rosso per Acciona

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: rosso per Acciona
Retrocede la società elettrica spagnola, con un ribasso dell'1,85%.
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