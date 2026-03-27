Madrid: calo per Acciona Energia

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di energia rinnovabile spagnolo , che mostra un decremento del 2,74%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Acciona Energia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,59%, rispetto a -0,7% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Tecnicamente, Acciona Energia è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 21,15 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,29. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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