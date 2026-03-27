Madrid: calo per Acciona Energia
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che mostra un decremento del 2,74%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Acciona Energia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,59%, rispetto a -0,7% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Tecnicamente, Acciona Energia è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 21,15 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,29. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```