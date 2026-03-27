Milano 10:31
43.341 -0,83%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:31
9.932 -0,40%
Francoforte 10:31
22.364 -1,10%

Natural Gas (Amsterdam) a 56,32 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 56,32 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 56,32 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```