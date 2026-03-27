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New York: nuovo spunto rialzista per Kraft Heinz

Migliori e peggiori, In breve
New York: nuovo spunto rialzista per Kraft Heinz
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda globale di prodotti alimentari e bevande, con una variazione percentuale del 2,32%.
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