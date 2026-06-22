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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 19/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 19/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 giugno

Nuovo spunto rialzista per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che guadagna bene e porta a casa un +1,49%.

Lo status tecnico di medio periodo del greggio rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 83,25, mentre i supporti sono stimati a 77,98. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 88,52.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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