Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 19/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 giugno
Nuovo spunto rialzista per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che guadagna bene e porta a casa un +1,49%.
Lo status tecnico di medio periodo del greggio rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 83,25, mentre i supporti sono stimati a 77,98. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 88,52.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)