Milano 10:36
43.314 -0,89%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:36
9.938 -0,34%
Francoforte 10:36
22.380 -1,03%

SILVER del 26/03/2026

Finanza
SILVER del 26/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo

Affonda sul mercato il metallo prezioso, che alla chiusura soffre con un calo del 3,21%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'argento, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 68,1. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 70,72. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 67,22.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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