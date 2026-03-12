SILVER dell'11/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo
In ribasso il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,72% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico dell'argento segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 82,3, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 88,12. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 79,51.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)