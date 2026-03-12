Milano 10:07
44.682 -0,20%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:07
10.312 -0,40%
Francoforte 10:06
23.578 -0,26%

SILVER dell'11/03/2026

Finanza
SILVER dell'11/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo

In ribasso il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,72% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico dell'argento segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 82,3, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 88,12. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 79,51.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
