Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 27/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 marzo
Frazionale ribasso per il FTSE Mid Cap, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,23%.
Lo status tecnico di medio periodo del FTSE Mid Cap ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 53.366. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 54.548, mentre il primo supporto è stimato a 52.184.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)