Milano 9:31
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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 15/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 15/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 aprile

Contenuto ribasso per il FTSE Mid Cap, che archivia la sessione in flessione dello 0,25%.

Lo status tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 57.782. Rischio di eventuale correzione fino al target 56.804. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 58.759.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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