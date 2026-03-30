Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 27/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 marzo
Performance infelice per indice spagnolo, che chiude la giornata del 27 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,95% rispetto alla seduta precedente.
Analizzando lo scenario di IBEX 35 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 16.680. Prima resistenza a 17.047,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 16.557,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)