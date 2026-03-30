Milano 11:39
43.439 +0,14%
Nasdaq 27-mar
23.133 0,00%
Dow Jones 27-mar
45.167 -1,73%
Londra 11:39
10.026 +0,59%
Francoforte 11:39
22.289 -0,05%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 27/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 27/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 marzo

Performance infelice per indice spagnolo, che chiude la giornata del 27 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,95% rispetto alla seduta precedente.

Analizzando lo scenario di IBEX 35 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 16.680. Prima resistenza a 17.047,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 16.557,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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