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Dow Jones 27-mar
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Londra 11:43
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Cambi: euro a 183,97 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 183,97 yen alle 08:30
Euro a 183,97 sullo yen alle 08:30.
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