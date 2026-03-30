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GOLD del 29/03/2026

Finanza
GOLD del 29/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 marzo

Andamento annoiato per il metallo giallo, che chiude la sessione in ribasso dello 0,33%.

Le tendenza di medio periodo dell'oro si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 4.539,5. Supporto stimato a 4.429,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 4.649,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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