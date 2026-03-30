Madrid: scambi al rialzo per Solaria

(Teleborsa) - Avanza l' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , che guadagna bene, con una variazione dell'1,84%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Solaria mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,6%, rispetto a +0,89% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 23,48 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 22,75. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 22,3 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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