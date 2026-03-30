New York: sviluppi positivi per Republic Services

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l' azienda attiva nella raccolta, lavorazione, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi non tossici , che mostra una salita bruciante del 3,91% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Republic Services rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Republic Services , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 218,6 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 227,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 212,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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