Milano 9-mar
44.025 -0,29%
Nasdaq 9-mar
24.967 +1,32%
Dow Jones 9-mar
47.741 +0,50%
Londra 9-mar
10.250 -0,34%
Francoforte 9-mar
23.409 -0,77%

New York: sviluppi positivi per Mosaic

Brilla il produttore di fertilizzanti, che passa di mano con un aumento del 3,91%.
