Milano 11:46
43.379 0,00%
Nasdaq 27-mar
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Dow Jones 27-mar
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Londra 11:46
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Francoforte 11:46
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PALLADIUM del 29/03/2026

Finanza
PALLADIUM del 29/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 marzo

Punta con decisione al rialzo la performance del metallo prezioso, con una variazione percentuale dell'1,48%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il palladio, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1.379,3. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1.436,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1.352,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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