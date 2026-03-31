Milano 9:35
43.893 +0,16%
Nasdaq 30-mar
22.953 0,00%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 9:35
10.176 +0,47%
22.605 +0,19%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 30/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 30/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo

Moderatamente al rialzo la prestazione del FTSE Mid Cap, che chiude con una variazione percentuale dello 0,25%.

Le tendenza di medio periodo del FTSE Mid Cap si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 53.452. Supporto stimato a 52.270. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 54.635.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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