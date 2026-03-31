Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 30/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo
Moderatamente al rialzo la prestazione del FTSE Mid Cap, che chiude con una variazione percentuale dello 0,25%.
Le tendenza di medio periodo del FTSE Mid Cap si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 53.452. Supporto stimato a 52.270. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 54.635.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)