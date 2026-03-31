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Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 31/03/2026, ore 15:40

Finanza
Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 31/03/2026, ore 15:40
(Teleborsa) -

Partenza moderatamente positiva per il cross-rate Euro contro Dollaro, che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto dell'Euro contro la divisa nipponica, che non mostra variazioni di rilievo.

Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a 1,1459, in recupero dello 0,48%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'Euro/Yen viaggia a 183,348 senza sensibili variazioni.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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