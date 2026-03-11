Andamento cambio Euro/Dollaro USA dell'11/03/2026, ore 15:40

(Teleborsa) -
Il Cross-rate Euro contro Dollaro prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell'Euro contro la divisa nipponica.
Il cambio Euro/Dollaro USA, che ha iniziato le negoziazioni a quota 1,1609, con un movimento di soli -0,0019 euro / dollaro USA rispetto alla chiusura precedente, tratta ora a 1,159, mentre l'Euro/Yen sta scambiando a 183,8, dopo aver aperto a 183,49.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)