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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,11%
L'indice del listino high-tech USA prende il via a 23.208 punti
In breve
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Finanza
31 marzo 2026 - 15.33
Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dell'1,11%, dopo aver esordito a quota 23.208.
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