Milano 17:35
49.825 +0,50%
Nasdaq 22:00
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Dow Jones 22:02
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Londra 17:40
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Francoforte 17:35
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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,84%

Il Nasdaq-100 chiude a 30.223,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,84%
L'indice dei titoli tecnologici USA guadagna bene e porta a casa un +0,84%, terminando la sessione a 30.223,89 punti.
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