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Dow Jones 17:49
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Londra 17:35
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Cambi: euro a 183,094 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 183,094 yen alle 11:30
Euro a 183,094 sullo yen alle 11:30.
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