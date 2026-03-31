Milano 17:35
44.310 +1,11%
Nasdaq 17:52
23.320 +1,60%
Dow Jones 17:52
45.707 +1,09%
Londra 17:35
10.176 +0,48%
Francoforte 17:35
22.680 +0,52%

Francoforte: brillante l'andamento di Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Rheinmetall AG
Rialzo marcato per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che tratta in utile del 2,27% sui valori precedenti.
Condividi
```