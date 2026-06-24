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Francoforte: brusca correzione per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brusca correzione per Rheinmetall AG
Ribasso per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che tratta in perdita del 14,20% sui valori precedenti.
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