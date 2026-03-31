Microsoft, software aziendale sotto indagine dell'Antitrust britannica

(Teleborsa) - L'Autorità per la concorrenza e i mercati (CMA) del Regno Unito avvierà a maggio un'indagine sull'ecosistema del software aziendale di Microsoft per stabilire se le pratiche di licenza per prodotti come Word, Excel e Copilot necessitino di una regolamentazione più stringente.



La CMA ha dichiarato martedì che avvierà l'indagine per stabilire se all'azienda debba essere concesso il cosiddetto status di mercato strategico, consentendo all'autorità di regolamentazione di imporre sanzioni e adottare misure per migliorare la concorrenza.



La decisione fa seguito a "preoccupazioni più ampie" sulla posizione di Microsoft nel settore del software aziendale, che comprende software di produttività, sistemi operativi e gestione di database, ha affermato la CMA.



“L’integrazione dell’IA avanzata, inclusi gli assistenti virtuali e le emergenti tecnologie ‘agenti’, negli strumenti di lavoro di uso comune rappresenta un momento cruciale per il settore”, ha affermato la CMA.



Allo stesso tempo, l'Autority britannica ha dichiarato che continuerà a collaborare con Microsoft e Amazon Web Services ( Amazon ) per adottare misure volte a migliorare la concorrenza nel mercato dei servizi cloud.



L’annuncio fa seguito a una precedente indagine della CMA, conclusa a luglio 2025, sul mercato dei servizi cloud, che aveva evidenziato problemi di concorrenza. La CMA ha rilevato che Microsoft e AWS detenevano ciascuna fino al 40% della spesa dei clienti britannici per i servizi cloud, che sono anche alla base dello sviluppo e dell’implementazione di modelli di intelligenza artificiale.

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