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New York: scambi al rialzo per Microsoft

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per Microsoft
Punta con decisione al rialzo la performance del colosso informatico americano, con una variazione percentuale del 2,80%.
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