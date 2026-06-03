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New York: si concentrano le vendite su Microsoft

Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su Microsoft
(Teleborsa) - Pressione sul colosso informatico americano, che tratta con una perdita del 3,37%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Microsoft rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve della società informatica di Redmond rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 435,9 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 421,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 450,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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