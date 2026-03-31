Milano 31-mar
0 0,00%
Nasdaq 31-mar
23.740 +3,43%
Dow Jones 31-mar
46.342 +2,49%
Londra 31-mar
10.176 +0,48%
Francoforte 31-mar
22.680 +0,52%

New York: in acquisto Microchip Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: in acquisto Microchip Technology
Brilla il grosso chip maker americano, che passa di mano con un aumento del 6,48%.
Condividi
```