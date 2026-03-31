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New York: si concentrano le vendite su EOG Resources

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su EOG Resources
Si muove verso il basso la società attiva nella produzione di petrolio e gas naturale, con una flessione del 3,65%.
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