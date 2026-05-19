Milano 17:35
48.355 -0,65%
Nasdaq 17:42
28.753 -0,83%
Dow Jones 17:42
49.473 -0,43%
Londra 17:35
10.331 +0,07%
Francoforte 17:35
24.401 +0,38%

New York: si concentrano le vendite su Sherwin Williams

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Sherwin Williams
Ribasso per il produttore di vernici e rivestimenti, che presenta una flessione del 2,05%.
Condividi
```